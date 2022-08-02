Захарова пригрозила США разрывом дипотношений Захарова: результатом признания России спонсором терроризма может быть разрыв дипотношений

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае, если Вашингтон признает РФ «спонсором терроризма», заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова. Дипломат напомнила, что «страшная кара» Соединенных Штатов не заставит Москву жить по придуманному ими миропорядку.

Как-то забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями, — сказала Захарова.

По словам дипломата, Россия справится, если США пойдет на полную остановку отношений с Москвой. РФ готова к любому сценарию развития событий, подчеркнула Захарова.

На прошлой неделе сенат США принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом принять документ обращался также Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что включение РФ в этот список мало что изменит для нее в практическом плане. Тем не менее, по его словам, Вашингтон проводит проверку действий РФ на Украине на соответствие критериям «государства — спонсора терроризма».