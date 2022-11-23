Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Это стало своеобразным ответом на резолюцию ЕП, в которой Россия признается спонсором терроризма.

Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма, — написала дипломат.

23 ноября Европейский парламент во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что в резолюции «бездарно нагромождены» надуманные претензии к РФ за несколько десятков лет, и данный документ не будет иметь юридической силы для Москвы. По его мнению, Европарламент лицемерно молчит, не реагируя на вопиющий факт циничного расстрела безоружных российских военнопленных, а сама данная резолюция необходима Европе, чтобы оправдать очередные грабительские действия в отношении РФ, в частности, санкции, конфискацию активов, заморозку резервов, требования репараций.