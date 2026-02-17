Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:06

Захарова предложила Польше видео оперы «Иван Сусанин» вместо репараций

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В качестве репараций Москва может предоставить Польше ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», сообщила РБК представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала планы польских властей подать иск о репарациях по итогам Второй мировой войны и возместить ущерб, который Варшава связывает с «советским господством».

В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — сказала дипломат.

Музыкальное произведение рассказывает о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина. По сюжету, польско-литовский отряд направлялся в Кострому с намерением расправиться с 16-летним боярином Михаилом Романовым, однако сбился с пути. Помочь им вызвался местный житель Сусанин. Вместо верной дороги он увел их в болото, где погиб и сам.

Еще в 2022 году Польша официально требовала от Германии 6,2 трлн злотых (133,5 трлн рублей), однако немецкое правительство неоднократно отвергало эти претензии, ссылаясь на исторические соглашения. После смены власти новый министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что у страны нет оснований для требований репараций.

Польша
Мария Захарова
репарации
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей экс-губернатору продлили арест
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.