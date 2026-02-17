В качестве репараций Москва может предоставить Польше ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», сообщила РБК представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала планы польских властей подать иск о репарациях по итогам Второй мировой войны и возместить ущерб, который Варшава связывает с «советским господством».

В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — сказала дипломат.

Музыкальное произведение рассказывает о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина. По сюжету, польско-литовский отряд направлялся в Кострому с намерением расправиться с 16-летним боярином Михаилом Романовым, однако сбился с пути. Помочь им вызвался местный житель Сусанин. Вместо верной дороги он увел их в болото, где погиб и сам.

Еще в 2022 году Польша официально требовала от Германии 6,2 трлн злотых (133,5 трлн рублей), однако немецкое правительство неоднократно отвергало эти претензии, ссылаясь на исторические соглашения. После смены власти новый министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что у страны нет оснований для требований репараций.