Захарова пообещала меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко у здания МИД РФ. Временный поверенный вызван в МИД РФ в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова

Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям Молдавии.

Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что руководителя Sputnik Молдова Денисова депортировали из Молдавии. Сотрудники миграционной службы в срочном порядке посадили его в машину и повезли в аэропорт, не дав собрать личные вещи и забрать домашних животных. По словам самого журналиста, ему также запретили въезжать в Молдавию, так как он представляет угрозу для национальной безопасности.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», в состав которой входит радио и агентство Sputnik, отреагировал на инцидент с депортацией журналиста. Дмитрий Киселев отметил, что политика властей Молдавии переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.