Захарова похвалила Зеленского за сравнение Артемовска и Хиросимы

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова похвалила президента Украины Владимира Зеленского за сравнение на полях саммита G7 в Японии города Артемовск (Бахмут) с пострадавшей от ядерной бомбы Хиросимой. Дипломат в Telegram напомнила, что «и то, и другое устроил Белый дом».

Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом, — подчеркивается в ее сообщении.

Украинский президент по итогам саммита G7 сказал, что фотографии разрушенной после сброса атомной бомбы Хиросимы напоминают обстановку, которая сложилась в Бахмуте. При этом он отметил, что Хиросима стала современным развивающимся городом, и выразил надежду, что такое же будущее ожидает и Бахмут.

20 мая стало известно о взятии российскими силами контроля над Артемовском, на следующий день эту информацию подтвердило Минобороны России. Жертвами атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года стали 140 тыс. человек.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru сказал, что заявление президента Владимира Зеленского о том, что Артемовск еще не потерян для Украины, является враньем. По его словам, российским военным еще предстоит работа по зачистке города, но это не будет связано с перестрелками или освобождением территории.