Захарова подтвердила высылку из России 24 итальянских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

24 итальянских дипломата будут высланы из России в качестве ответной меры, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в российское внешнеполитическое ведомство 18 мая. Ему будут объявлены ответные меры на высылку российских дипломатов.

Захарова утвердительно ответила на вопрос агентства, действительно ли в России намерены выслать итальянских дипломатов.

Такая мера последовала после апрельского заявления главы МИД Италии Ди Майо о высылке 30 российских дипломатов. Тогда глава итальянского внешнеполитического ведомства увязал это решение с вопросами «национальной безопасности».

В среду посла Италии в Москве Джорджо Старече вызвали в МИД России, где ему объявили об ответных мерах на высылку российских дипломатов. В этот же день МИД РФ вызвал главу дипмиссиии Испании Маркоса Гомеса Мартинеса и посла Франции Пьера Леви в ответ на высылку из Франции и Испании российских сотрудников диппредставительств. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что местное правительство приняло решение о высылке 25 дипломатов России. Власти объяснили, что сделали это из «соображений национальной безопасности».