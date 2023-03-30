«На высшем уровне»: Захарова о контактах с Арменией по Римскому статуту Захарова: признание Арменией Римского статута МУС является предметом контактов на высшем уровне

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Признание Арменией юрисдикции Римского статута Международного уголовного суда является предметом контактов на высшем уровне, сообщила в ответ на вопрос NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова. Спикер дипведомства не стала разглашать детали переговоров, заявив, что Москва надеется на урегулирование «этого сюжета в союзническом и взаимоприемлемом ключе».

Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высшем уровне, — сказала Захарова.

24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статут МУС соответствующим конституции республики. Ратификация статута означает, что страна признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ сообщал, что Москва считает присоединение Армении к Римскому статуту МУС неприемлемым. По словам собеседника агентства, Ереван уже был предупрежден о «крайне негативных последствиях» такого решения для отношений с Москвой.

Депутат Госдумы Константин Затулин ранее заявил, что Москва делает «определенные выводы» не только на основе решения Конституционного суда Армении. По мнению парламентария, данный шаг свидетельствует о переходе армянских властей от пророссийской к «прозападной ориентации».

КС Армении признал Римский статут МУС соответствующим основному закону страны спустя неделю после того, как суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконном перемещении детей с неподконтрольных Украине территорий. В Кремле заявляли, что Москва обсудит это решение армянской стороны с партнерами.