12 февраля 2026 в 11:14

Захарова ответила на слова Макрона о желании поговорить с Путиным

Захарова: намерение Макрона позвонить Путину так и не было реализовано

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Озвученное намерение президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным так и осталось на уровне заявлений, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Москва никогда не уклонялась от диалога с Парижем, однако именно французская сторона полностью разрушила двусторонние отношения, передает корреспондент NEWS.ru.

Последние месяцы президент Франции неоднократно озвучивал средствам массовой информации свое желание как будто бы возобновить российско-французский диалог на высшем уровне и провести телефонный разговор с президентом России. Но, как это нередко бывает у наших французских коллег, дальше слов дело пока не идет, — сказала она.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что Евросоюз способен пойти по пути Франции и восстановить контакты с Россией. При этом, по его словам, Макрон пока лишь декларирует намерения без конкретных шагов.

Кроме того, бывший первый заместитель главы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что отсутствие единства в подходах к отношениям с Россией привело к расколу внутри Европейского союза. По его словам, Париж и Берлин выступают за возобновление диалога с Москвой, тогда как глава европейской дипломатии Кая Каллас сохраняет резко враждебную позицию по отношению к РФ.

