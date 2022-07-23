Захарова ответила на реакцию генсека ООН на удары по порту в Одессе

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что он «безоговорочно осуждает» нанесенные удары по украинскому порту в Одессе. Она написала в своем Telegram-канале: страшно то, что он с таким же рвением не осуждает все случаи убийства детей в Донбассе со стороны Украины.

Страшно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш так же «безоговорочно» не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе, — написала Мария Захарова.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с «безоговорочным осуждением» ракетного удара в районе порта Одессы. Он отметил, что продукты, которые находятся в одесском порту, играют ключевую роль в преодолении глобального кризиса продовольствия. Представители ООН указали на необходимость выполнения пунктов четырехстороннего соглашения по зерну, подписанного ООН, Россией, Украиной и Турцией.