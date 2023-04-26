Захарова ответила на обвинения Госдепа США

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской колонке для «Известий» ответила на обвинения Госдепартамента США, которые были опубликованы на официальной странице ведомства, посвященной пресс-секретарю российского МИД. Она отвергла заявления о том, что угрожала журналистам. Она пошутила, что является единственным дипломатом, который представляет сразу две ядерные сверхдержавы: Россию и США. Она пояснила, что Госдеп впервые завел персональную страницу, посвященную представителю российской дипломатии.

Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь ещё и США. <...> Я первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа, — написала Захарова.

Она также указала на то, что американское внешнеполитическое ведомство потратило на эту страницу $120 млн. Захарова также напомнила про реальную ложь американской дипломатии, когда бывший госсекретарь Колин Пауэлл пытался намеренно завести в заблуждение Совбез ООН о наличии у Ирака биологического оружия с помощью пробирки, в котором находился порошок неизвестного происхождения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН ответил на заявление о том, что Москва ведет мир к третьей мировой войне фразой: «У кого что болит, тот о том и говорит». Он выразил надежду, что авторы заявлений о неизбежности большой войны проявят ответственность.