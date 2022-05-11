Захарова объяснила разность заявлений чиновников США по Украине Захарова: смена состава чиновников влияет на заявления США по ситуации на Украине

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российская сторона допускает, что за разными заявлениями американских чиновников по Украине стоят изменения в администрации США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что урегулировать данный конфликт можно посредством мирных переговоров. Однако до этого, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс сообщила, что Вашингтон видит только продолжение вооружённого противостояния.

Я думаю, что многие заявления делаются, в том числе, под влиянием этой идущей, уже происходящей смены действующего состава в администрации США, — сказала Захарова

В апреле глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководство стран Евросоюза считает возможным разрешение конфликта на Украине только военным путём, добавив, что Европа планирует продолжать поставки оружия Киеву. По его словам, ЕС должен и дальше рассматривать вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России.