Захарова назвала подлостью реакцию Запада на слова Лаврова о нацификации

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция международного сообщества на слова главы МИД России Сергея Лаврова о нацификации и игнорирование странами Запада факта существования на Украине неонацистских сил относится уже не к двойным стандартам, а к «уведению внимания» от реальной проблемы, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По её словам, это можно назвать подлостью.

Хватит называть это двойными стандартами. Есть хорошее человеческое слово — подлость, — сказала Захарова.

По словам дипломата, ранее Россия пыталась «достучаться и объяснить, взывать к какой-то эмпатии, а если говорить нашими словами, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы». Однако, как подчеркнула Захарова, данные попытки оказались тщетными.

Сегодня мы видим ноль реакции. Мало того, мы видим антиреакцию. Мы видим реакцию, которая как бы уводит взгляд международного сообщества от проблемы и специально фокусируется на том, что проблемой не является, — заключила представитель МИД России.

Поводом для нападок Запада послужил ответ Лаврова в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна нацификация, если в жилах президента Владимира Зеленского течёт еврейская кровь. Он заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь.

Высказывание министра вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.