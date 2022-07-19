«Обанкротившиеся аристократы»: Захарова об отличиях США и Китая Захарова: в отличие от США Китай кредитоспособен и может проводить независимую политику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

В отличие от США Китай кредитоспособен и может себе позволить проводить независимую политику, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала недавнее заявление Госдепа о том, что Соединенные Штаты заставят Пекин «заплатить высокую цену» за возможный обход западных санкции в отношении РФ. Она также сравнила американскую и английскую политические системы с «обанкротившимися аристократами», которые всю свою собственность заложили по несколько раз.

Госдеп хочет заставить Пекин «платить дорогую цену»? Проблема в том, что в отличие от США Китайская Народная Республика кредитоспособна и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственном подходе и истинной многосторонности, — написала Захарова.

Она отметила, что американская экономика держится только на военных базах. США много лет тратят больше, чем производят. Долг в $30 трлн выплачивать нечем, добавила дипломат.

Кроме того, Захарова напомнила о том, что президент США Джо Байден ранее заявлял, что заставит Саудовскую Аравию «заплатить цену» и превратит ее в изгоя, «а теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману».

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обходе западных санкций. Например, если Пекин вздумает поставлять Москве какое-то запрещенное ограничительными мерами оружие. При этом Прайс заметил, что пока американцы не наблюдают за КНР таких действий, но пристально следят, чтобы санкционный режим был соблюден.