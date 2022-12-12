Захарова намекнула Ватикану на необходимость извинений

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролин о том, что государство могло бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине. Она обратила внимание на то, что анклав так и не принес извинения за высказывания о бурятах и чеченцах.

Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил, — написал Захарова.

Ранее папа римский Франциск заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера понтифик привел такие народности, как чеченцы и буряты.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова папы римского «нехристианскими». Он отметил, что подобные высказывания не повышают авторитет Ватикана, а также не способствуют урегулированию украинского конфликта.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал папу римского за негуманные стремления. Он посоветовал глава католической церкви проявлять «более миролюбивую риторику», воздержаться от ненависти и перестать сеять межнациональную рознь.