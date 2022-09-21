«Легкое решение»: депутат объяснил, почему сам не уйдет на фронт Депутат Вяткин: уйти на фронт легко, но депутаты должны доносить до всех важность ситуации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин признался, что ему тяжело далось решение не отправляться на фронт, передает Baza. Парламентарий решил пофилософствовать, сказав о мучительной дихотомии, которая стоит перед каждым человеком: с одной стороны мирная жизнь, с другой — военная реальность. При этом депутат считает, что написать заявление и поехать в зону СВО — это самое легкое решение. Однако так, рассудил Вяткин, делать нельзя, потому что «депутаты должны донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

Иной раз кажется, что уйти от решения, от проблем здесь (в Госдуме. — NEWS.ru), написать заявление (об уходе на военную службу. — NEWS.ru), уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим, как будто бы две реальности: одна фронтовая, одна мирная — праздники, фейерверки, над каждым городом, — заявил Вяткин.

Ранее в части регионов России отменили празднования в честь Дня города. От торжественных мероприятий частично или полностью отказались в Воронежской, Калининградской, Краснодарской областях. Так, мэр города Советска Калининградской области Григорий Соколовский объяснил такое решение «напряженной ситуацией в зоне боевых действий».

Сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.