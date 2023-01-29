«Янки, вон с Украины!»: Володин заявил о спасении славянских земель Володин: спецоперация стала «освободительной для граждан Украины от американских колонизаторов»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Сегодняшняя Украина является полигоном США и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения боевых действий, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он указал, что на Украине находятся американские инструкторы и наемники и что, для спасения «киевского режима» принято решение о поставках танков. Володин отметил, что спецоперация ВС РФ на Украине стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от «американских колонизаторов», и «янки должны уйти».

Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию. Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов. <...> Янки, вон с Украины! — написал Володин.

Спикер нижней палаты парламента пояснил, что девять лет назад, в результате госпереворота на Украине страной стали управлять США и для удержания своего влияния, Вашингтон и новое украинское руководство лишили людей политических прав и свобод, а также уничтожили оппозицию.

Володин пишет, что на Украине были закрыты неугодные СМИ, запрещены политические партии, а также организованы гонения на церковь. По его словам, США «всегда так поступали со своими колониями».

Ранее Володин заявил, что снабжение Украины наступательным вооружением может обернуться глобальной катастрофой и это Запад должен понимать. Использование Киевом этого оружия для ударов по российской территории повлечет за собой ответ «более мощным оружием», подчеркнул он.