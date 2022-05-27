«Взбесившийся принтер»: Бутина о внесении Киссинджера в базу «Миротворца» Бутина назвала Украину «взбесившимся принтером» после внесения Киссинджера в базу «Миротворца»

Мария Бутина / Фото Павел Кашаев/Global Look Press

Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала NEWS.ru информацию о том, что бывшего госсекретаря США и политолога Генри Киссинджера внесли в базу сайта «Миротворца». Она сравнила действия украинских властей с взбесившимся принтером, который показывает лишь дезорганизацию, царящую не только в администрации, но и среди простых людей.

Я думаю, что Украина ведет себя как взбесившийся принтер и подобное решение показывает полное отсутствие единства и дезорганизацию внутри украинской властной верхушки, а также внутри украинского общества в целом, — подчеркнула депутат.

Киссинджер был внесён в базу сайта «Миротворец» после выступления на экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления он обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По словам Киссинджера, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки.

Ранее политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин назвал внесение бывшего госсекретаря США и политолога Генри Киссинджера в базу сайта «Миротворца» украинским «подарком» на день рождения политика, которому 27 мая исполнилось 99 лет.