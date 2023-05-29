Вымогатели денег у Канделаки получили восемь лет колонии строгого режима Вымогавшие деньги у Бровко и Канделаки администраторы Telegram-каналов получили восемь лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей трем бывшим администраторам Telegram-каналов по уголовному делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и его супруги Тины Канделаки. Осужденные публиковали порочащие честь материалы, за удаление которых запрашивали деньги, передает ТАСС.

Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначить каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что подсудимые в 2020 году объединились в организованную группу для вымогательства денег у широко известных персон, для чего приобрели Telegram-каналы «Проект "Сканер"» и Riddle, посредством которых они занимались шантажом и требовали денег за удаление дискредитирующего контента.

Помощник Василия Бровко связался с администраторами каналов и попросил их удалить порочащие публикации, на что получил встречное требование — уплатить сумму в 470 тысяч рублей, в случае непоступления денег ему пригрозили продолжением таких публикаций.

Бровко согласился перевести эту сумму, однако после этого порочащие материалы продолжали публиковаться. Вследствие этого потерпевший обратился в правоохранительные органы и после этого было возбуждено дело.

Подсудимые признали вину и попросили прощения у Бровко и его супруги, уточняет ТАСС.

17 мая представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании силовиками директора PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия, а также журналиста по подозрению в организации анонимных Telegram-каналов, посредством которых преступники вымогали деньги за неразглашение компрометирующего материала.