Силовики задержали группу вымогателей, работавших через Telegram Полиция задержала организаторов сети анонимных Telegram-каналов за вымогательство

Фото: МВД России

Силовики задержали директора PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия, а также журналиста по подозрению в организации анонимных Telegram-каналов, посредством которых преступники вымогали деньги за неразглашение компрометирующего материала, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По словам Волк, задержанные создали сеть анонимных Telegram-каналов для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России, однако публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

В рамках задержания силовики также провели обыски, в результате которых были изъяты криптокошелек, деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты и ряд прочих предметов, которые могут послужить доказательством запрещенной деятельности.

Ранее стало известно, что в России участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка и просят жертв перевести деньги на якобы резервный счет. По данным регулятора, всего поступило более двух тысяч жалоб от обманутых россиян.