Всё взвесили: в Кремле уверены в успехе на выборах кандидатов от власти Больших неожиданностей от сентябрьского голосования не ожидается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 июня начальник Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев поставил точку в обсуждении возможности отмены намеченных на сентябрь региональных выборов: он заявил, что голосование состоится. По информации NEWS.ru, в Кремле взвесили все риски и пришли к выводу, что проблем с избранием назначенных Кремлем кандидатов быть не должно, несмотря на санкции и экономические сложности: недовольные избиратели просто не придут на участки.

Близкий к администрации президента источник NEWS.ru признал, что «есть определенный процент людей, которые относятся ко всем процессам критично», однако они, как правило, не ходят на выборы. В то же время, по его словам, в критический момент многие «откладывают свои общественные идеи и прижимаются к власти, просто чтобы выжить».

Взвесив всё, было принято решение, что причин отменять демократические принципы на данный момент нет, — сказал он.

Собеседник объяснил, что экономические потрясения всё еще ожидаются, однако они не будут такими, что «все схватятся за голову и впадут в ужас». Влияние военной операции на настроения населения тоже неизбежно, но и здесь шанс на «трагедию» оценивается как минимальный.

Фото: мо рф

Конечно, ситуация в ходе спецоперации может оказать свое влияние. Успехи наших войск — один расклад, неудачи — второй расклад. Количество жертв и неуспехи всегда влияют подавляющим образом на общество. Исходя из того, что спецоперация ведется сейчас достаточно осторожно, нет шапкозакидательства, скорее всего, ничего такого не произойдет, — отметил он.

Единый день голосования в 2022 году в России намечен на 11 сентября. В этот день жители 11 регионов выберут губернаторов на прямых выборах, а в Адыгее главу назначит парламент. Кроме того, планируются выборы депутатов шести региональных парламентов и 12 муниципальных выборов, в том числе в Москве.

В связи с тем, что подготовка к голосованию ведется во время военных действий с участием российской армии, в СМИ появлялась информация о возможной отмене выборов. Как писал NEWS.ru, политтехнологи, которые начали работу в регионах еще в конце 2021 года, в марте поставили ее «на паузу», а в администрации президента оценивали возможность переноса даты голосования.

Оглашения окончательного решения эксперты и журналисты ждали еще в апреле во время выступления Владимира Путина на встрече с Советом законодателей, но и этого не произошло. Тогда близкий к Кремлю собеседник NEWS.ru объяснял это желанием властей проверить реакцию общества.

20 июля в Кремле заявили: выборы состоятся, несмотря на военную операцию и экономические санкции.

Решение однозначное: это фундаментальное право граждан России избирать и быть избранными, это фундаментальное право не должно быть нарушено, — сказал Александр Харичев, подтвердив, что политические эксперты дискутировали по этому поводу.

Опасения, которые могли привести к отмене выборов, основаны в том числе на ситуации 2018 года. Тогда на волне недовольства из-за повышения пенсионного возраста сразу в нескольких регионах прошло протестное голосование и были избраны не те кандидаты, на которых рассчитывали в Кремле. Самый известный из них — Сергей Фургал, арест которого спустя два года после выборов вызвал массовые протесты в Хабаровском крае.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Фургал

Однако сейчас ситуация другая. По данным ФОМ, проблемные темы, такие как санкции и рост цен, остаются малозначительными для граждан: каждую из них отметили только по 1% от опрошенных социологами россиян. Этот показатель не менялся в течение всего хода военной операции. В то же время боевые действия продолжают вызывать интерес россиян — о них сказали 38% респондентов (это значительно ниже 77% в конце февраля, но всё еще значительно больше, чем любая другая тема).

Кроме того, социологи наблюдают рост поддержки действий властей и индекса социальных настроений. Научный руководитель Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков объяснил NEWS.ru, что в ходе военных действий в обществе всегда возникает всплеск поддержки действий властей.

Даже если массовые настроения сменят вектор, выборам это всё равно не угрожает, уверен эксперт. Он подтвердил позицию, которой придерживаются в администрации президента: те, кто недоволен текущим положением дел, просто не будут участвовать в выборах.

Мы живем в обществе, где отношение к политике и повседневные проблемы никак не связаны. Люди чувствуют отчуждение от политики и считают, что на выборах ничего не решается, — объяснил социолог.

События 2018 года от современных отличаются еще и сутью претензий общества, обратил внимание президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Он рассказал NEWS.ru, что четыре года назад россияне были недовольны не экономическим положением, а принятыми решениями, которые на тот момент не оказали прямого влияния на благосостояние людей.

Нет прямой корреляции между экономическим положением и голосованием за власть. При нынешнем уровне управляемости электоральными процессами за результат выборов можно сильно не переживать, — добавил он.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в свою очередь рассказал NEWS.ru, что к сентябрю экономическое положение россиян еще не станет значительно хуже, если события будут развиваться так же, как они развиваются сейчас. По его словам, сейчас властям удалось затормозить повышение цен, а на некоторые сезонные продукты они даже начали падать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё-таки в России при всех проблемах выстроена рыночная экономика. Пока она работает, дефицита товаров как такового не будет, голода и пустых полок — тоже. Будет ухудшение качества жизни, — добавил он.

По мнению экономиста, проблемы возникнут позже сентября, и они будут точечными. Наиболее сильным ударом может стать закрытие градообразующих предприятий в городах, считает он. Если это начнет происходить одновременно, властям будет трудно реагировать.