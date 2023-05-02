ВСУ потеряли почти 300 бойцов в районе Артемовска Минобороны: около 290 военных ВСУ погибли на Донецком направлении в зоне СВО

Фото: МО Украины

Около 290 украинских военных погибли в результате действий Вооруженных сил России на Донецком направлении в зоне СВО, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские силы продолжают бои в западной части Артемовска (Бахмута), также Воздушно-десантные войска сковывают противника на флангах штурмовых отрядов.

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. <...> Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих, — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 495 украинских военных, а также были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, танк, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и шесть беспилотников.

29 апреля предприниматель Евгений Пригожин заявил в интервью журналисту Семену Пегову, что силы ЧВК «Вагнер» могут покинуть Артемовск. Он заявил, что этот вариант рассматривается в связи с острой нехваткой боеприпасов. По словам бизнесмена, он направил обращение и просьбу о помощи в Минобороны России. Пригожин считает, что следует как можно скорее принять решение о целесообразности нахождения ЧВК «Вагнер» в Артемовске.