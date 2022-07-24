ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ

Фото: vk.com/mil

Вооруженные силы России нанесли серьезный урон 108-му и 109-му батальонам 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, в результате ударов уничтожено более 70% личного состава батальонов.

В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава, — отметил Конашенков.

Ранее в Минобороны подтвердили ракетный удар по порту Одессы 23 июля. Российские военные высокоточными ракетами большой дальности уничтожили корабль ВСУ и склад поставленных Вашингтоном противокорабельных ракет Harpoon. Также украинские ВМС лишились производственных мощностей предприятия по ремонту судов.