ВС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове

Фото: Министерство обороны РФ

Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков 12 февраля заявил, что ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по цехам сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода имени Малышева в Харькове. Информация размещена в Telegram-канале ведомства. Также Конашенков подчеркнул, что за сутки в зоне проведения СВО российские войска уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах различных населенных пунктов.

В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева. <...> Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», — сказал Конашенков.

Также он заметил, что в районах населенных пунктов Елизаветовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области были уничтожены два склада боеприпасов украинской армии. Кроме того, Конашенков сообщил, что на Красно-Лиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 100 украинских военнослужащих, уничтожили боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и гаубицу.

Ранее американский геостратег Джордж Фридман предположил, что в скором времени в рамках специальной военной операции на Украине может произойти переломный момент и последовать кульминация. Он отметил, что в последнее время украинская армия стала ощутимо слабее и это может привести к серьезным трудностям для Киева.

Он уточнил, что украинским вооруженным силам не хватает оружия, которое могло бы помешать ВС РФ получать подкрепление и боеприпасы. При этом Фридман отметил, что в скором времени Украине должны поставить ракеты большой дальности.