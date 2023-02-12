Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков 12 февраля заявил, что ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по цехам сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода имени Малышева в Харькове. Информация размещена в Telegram-канале ведомства. Также Конашенков подчеркнул, что за сутки в зоне проведения СВО российские войска уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах различных населенных пунктов.
В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева. <...> Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», — сказал Конашенков.
Также он заметил, что в районах населенных пунктов Елизаветовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области были уничтожены два склада боеприпасов украинской армии. Кроме того, Конашенков сообщил, что на Красно-Лиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 100 украинских военнослужащих, уничтожили боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и гаубицу.
Ранее американский геостратег Джордж Фридман предположил, что в скором времени в рамках специальной военной операции на Украине может произойти переломный момент и последовать кульминация. Он отметил, что в последнее время украинская армия стала ощутимо слабее и это может привести к серьезным трудностям для Киева.
Он уточнил, что украинским вооруженным силам не хватает оружия, которое могло бы помешать ВС РФ получать подкрепление и боеприпасы. При этом Фридман отметил, что в скором времени Украине должны поставить ракеты большой дальности.