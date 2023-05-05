ВС РФ разрушили мост, по которому велось снабжение ВСУ в Артемовске

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили мост, по которому велось снабжение резервов ВСУ в Артемовске, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Цель находилась в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск, — говорится в сообщении.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены около 630 украинских военнослужащих. Также уничтожены артиллерийская установка «Акация», две артиллерийские системы М777, гаубицы «Мста-Б», Д-20, пять Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что средствами ПВО в Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также были перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска. Сообщалось, что военные продолжают бои в западной части города. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.