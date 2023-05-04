Минобороны России сообщило о новых успехах в Артемовске Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска, сообщает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Военные продолжают бои в западной части города. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска, — сказал Конашенков.

В указанном районе авиация совершила шесть вылетов, а артиллерия группировки «Юг» выполнила 57 огневых задач за сутки.

Кроме того, за это время российские системы ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч», а также уничтожили 14 БПЛА. В ЛНР и Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух бригад и Центра сил специальных операций ВСУ.

Накануне российские военные уничтожили украинский танк на Донецком направлении в зоне СВО. Суммарно по состоянию на 3 мая на Донецком направлении были убиты около 385 украинских военных, а также уничтожены 11 единиц техники.

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города. Повторил этот прогноз он также в январе 2023-го.