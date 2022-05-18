«Вопреки интересам простых граждан»: Мединский о политике Киева Мединский обвинил Киев в стремлении воевать вопреки интересам украинцев

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что Киев будет продолжать военные действия вопреки интересам собственных граждан, сообщает «Интерфакс». По мнению чиновника, на Украине есть довольно много людей, которые «мыслят довольно приземлёнными категориями», для них война — это просто бизнес.

Киев маниакально хочет воевать, воевать вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины, — цитирует его агентство.

Мединский добавил, что украинские власти сами признают, что у них есть внешние центры принятия решений. По его мнению, нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о членстве страны в НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду, в частности, статус ДНР и ЛНР.