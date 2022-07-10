Володин заявил о системном кризисе элит в странах Европы и США Володин обвинил США в разрушении «старой» Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о системном кризисе элит европейских стран и США. Он сообщил в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», что Соединенные Штаты Америки хотели доминировать в мире и разрушили «старые» европейские государства. Вашингтон привел к власти в Европе молодых политиков, убрав балансы и противовесы.

Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром и просто разрушили «старые» европейские государства, если хотите, «старую» Европу, приведя на смену молодых политиков, причем абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым они убрали балансы, противовесы, — отметил Володин в интервью, фрагменты которого показаны в программе «Парламентский час».

Спикер Госдумы также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было бы урегулировать мирными средствами, но это невыгодно США и таким политикам, как уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал.

Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал, — заявил он.

Володин добавил, что сейчас лидеры ряда европейских государств не могут высказывать свою позицию, «они все поддакивают».

Спикер Госдумы ранее назвал Джонсона клоуном и одним из главных идеологов войны против России «до последнего украинца». Он также обвинил премьера в обстрелах российских городов.

Джонсон 7 июля объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он будет исполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов.