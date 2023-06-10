Володин заявил, что страны ЕС воюют против России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Страны Евросоюза воюют против России, поставляя Украине технику и оружие, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ используют их для терактов на территории РФ и атак на мирное гражданское население, а европейские лидеры делают вид, что не имеют к этому никакого отношения.

Страны Евросоюза воюют против нашей страны. <...> Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто [президент Украины Владимир] Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома, — написал Володин.

По его словам, на Западе предпочитают обсуждать санкции, а не «кровавые преступления» ВСУ. Володин считает, что от рестрикций страдают европейские государства и граждане, на что указывает рекордная инфляция ЕС и вход еврозоны в рецессию, поскольку второй квартал подряд снижается ВВП. Спикер ГД завершил пост риторическим вопросом о том, сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза.

Ранее аналитик Павел Самиев заявил, что европейскую экономику может ожидать длительная рецессия из-за подорожания энергоресурсов. Он отметил, что восстановление может занять около года или больше, так как в ближайшее время доступность ресурсов для промышленности с малой долей вероятности улучшится.