Володин раскритиковал Клишаса за своеобразную трактовку норм Конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фрагментом видео с заседания Совета законодателей поделился в Telegram-канале сам Клишас.

Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, — констатировал депутат.

Володин напомнил, что Госдума «говорит исключительно от имени народа». Он выразил мнение, что Клишас поменяет свое мнение по некоторым вопросам, если сам станет депутатом.

Ранее Володин сообщил, что в мае вступит в силу ряд важных законов. В частности, речь идет об ужесточении контроля за иностранными агентами, усилении защиты персональных данных, а также новых нормах против мошенничества. Как пояснил Володин, к иноагентам теперь начнут относить тех, кто помогает зарубежным госорганам в деятельности против безопасности России. Кроме того, станет возможным проводить заочные суды над иноагентами.

Также Володин информировал в ходе отчета главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что более 90 законов было принято в финансово-экономической сфере за 2024 год. Он отметил ее заслуги, подчеркнув, что вместе с нижней палатой парламента они проделали непростую, но результативную работу.