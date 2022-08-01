Володин расценил призыв Украины вернуть имущество СССР как ее банкротство Володин предложил Украине взять на себя треть долгов СССР

Фото: Ю. Кравчук/РИА Новости

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о намерении Киева потребовать от Москвы возращения хотя бы третьей части зарубежного имущества СССР. По мнению парламентария, это следует расценивать как банкротство режима Зеленского.

Володин напомнил, что Россия одна выплачивала долг СССР в размере $110 млрд, тогда как республики бывшего Союза вышли из него не обремененными долговыми обязательствами. По словам спикера Госдумы, прежде чем на что-то претендовать, Украине следовало бы взять на себя треть долгов СССР.

Парламентарий также отметил, что с 19991 по 2013 год Киев получил от Москвы материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на сумму $250 млрд. По его словам, украинские власти «всё профукали и разворовали»

Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти, — заключил Володин.

Ранее Пристайко признал, что Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. Дипломат заявил, что Киев с этим согласился, но не ратифицировал документы. Теперь он хочет вернуть имущество, принадлежавшее Союзу, которое находится в Великобритании.