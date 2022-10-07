Володин поздравил Путина с днем рождения фразой восьмилетней давности

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В своем поздравлении в Telegram-канале он использовал фразу, которую произнес в 2014 году на закрытом заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Есть Путин — есть Россия. С днём рождения, Владимир Владимирович! – сказано в сообщении.

Ранее президента России поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги российского главы в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений. Северокорейский лидер указал, что Россия успешно защищает достоинство и фундаментальные интересы государства от вызовов и угроз США, а также их вассальных сил, что было бы невозможно без лидерства и воли Путина.

Политик также отметил, что рад тому, что взаимная поддержка и сотрудничество между КНДР и Россией «крепки, как никогда ранее», и выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух стран сыграют большую роль в дальнейшем развитии дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие. Этот день российский лидер проведет в Санкт-Петербурге, где у него запланирован целый ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ. Встреча пройдет в рамках подготовки к запланированному на следующей неделе саммиту.