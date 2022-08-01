Володин назвал страну, виновную в эскалации ситуации в Косово Володин обвинил США в обострении ситуации в Косово

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Ситуация вблизи КПП «Ярине» на границе Сербии и Косова. Архивное фото

Конфликтная ситуация на границе Сербии и Косово была спровоцирована Вашингтоном, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости. По словам Володина, главной целью США является ослабление отдельных стран, высказывающих независимую позицию. Он добавил, что ООН, ОБСЕ и Европа самоустранились от решения проблем в регионе.

В конфликте на границе Сербии и Косово виноват Вашингтон. Цель очевидна — ослабление отдельных стран, которые позволяют себе высказывать независимую позицию. Методы прежние. Ничего нового. Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам, — сказал он.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.

Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.

Позднее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт. Он напомнил, что между странами существует договор о дружбе.