Володин назвал английский яык мертвым

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Английский язык является мертвым, заявил после выступления на русском языке чрезвычайного и полномочного посла КНР в Белоруссии Се Сяоюна спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий призвал изучать национальные и китайский языки, передает ТАСС.

Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Всё, время ушло, — заявил Володин.

Спикер Госдумы указал на то, что Китай — яркий пример сохранения культуры и традиций. Председатель Госдумы подчеркнул, что РФ и Китай связывают братские отношения. По его словам, КНР — это страна, где речь идет о всеобъемлющем партнерстве во всех сферах.

Володин также привел в пример Индию, которая, «отстаивая свои интересы, решая вопросы суверенитета, добилась многого в экономике, стала пятой экономикой в мире». Спикер Госдумы подчеркнул, что Дели вернула «себе право говорить на своем родном языке» в то время, как «колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз».

Ранее депутат Султан Хамзаев заявил, что английский язык нужно убрать из перечня обязательных предметов. Он считает, что следует уходить от «прозападного вектора» в системе среднего образования. По его мнению, английский язык стал международным, потому что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».

После этого глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что предложение отменить изучение английского языка в школах является великой глупостью.