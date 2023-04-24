«Глупость великая»: Останина об инициативе отменить английский в школах Депутат ГД Останина назвала великой глупостью идею убрать английский язык из школьной программы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение отменить изучение английского языка в школах является великой глупостью, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат усомнилась в том, что депутату Султану Хамзаеву, выступившему автором инициативы, удастся добиться исключения из школьной программы английского. Она предположила, что это «просто пиар», выразив надежду, что идея не дойдет до обсуждения в парламенте.

Это глупость великая. И именно поэтому мне крайне нравятся некоторые здравомыслящие люди, в том числе и во власти, которые, когда на Западе начали вводить санкции против русского языка и классической литературы, четко обозначили, что зеркальные меры в этом отношении мы применять не будем, — заявила Останина.

Депутат добавила, что «при всем его величии» депутат Хамзаев не может отменить мировую культуру. Все будущие поколения должны иметь такое же право, чтобы ознакомиться со всеми ее достижениями, убеждена она.

Это просто пиар, но пиар крайне опасный, потому что из-за сиюминутной выгоды можно обречь будущие поколения на нехорошие вещи. И я надеюсь, что в данном случае это не дойдет даже до обсуждения законодателями. А Хамзаеву посоветую почитать Шекспира в подлиннике, — добавила Останина.

Ранее Хамзаев заявил, что английский язык нужно убрать из перечня обязательных предметов. Депутат считает, что следует уходить от «прозападного вектора» в системе среднего образования. По его мнению, английский язык стал международным, потому что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».