Российских школьников могут лишить уроков английского Депутат ГД Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательное изучение английского языка следует исключить из школьной программы. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, английский стал языком международного общения именно потому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу». Слова депутата приводит РИА Новости.

Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования, — призвал Хамзаев.

Он подчеркнул, что Россия «с самого детства обращает взор детей на Запад», при этом в школьных программах США и Великобритании обязательное изучение русского языка отсутствует. В качестве альтернативы депутат предложил обратить внимание на Китай, Саудовскую Аравию, Латинскую Америку, Индию.

Хамзаев подчеркнул, что на сегодняшний день в школьной программе «с трудом» нашлось место для начальной военной подготовки, а классические предметы вроде черчения или астрономии были «забыты на сломе перехода в системе образования». По мнению депутата, школа должна в первую очередь заботиться о здоровье и психологическом состоянии детей и вводить больше занятий по физкультуре, психологии и дополнительной социализации ребенка. Стране нужны сильные специалисты в технических областях, а не одни полиглоты. резюмировал парламентарий.

Ранее Хамзаев заявил, что российские кинотеатры необходимо обязать направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации на Украине, а не правообладателям картин. По его мнению, подобная мера принесет двойную пользу — увеличит количество показываемых в кинотеатрах фильмов и при этом позволит государству «показать вектор», которому нужно следовать.