Володин: Киев издевается над пленными российскими солдатами

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти, в отличие от Киева, щадят пленных солдат, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, пишет URA.RU. Он отметил жестокость властей Украины, с которой они истязают солдат ВС РФ, сложивших оружие или попавших в плен. По этой причине представители нацбатов должны предстать перед судом, считает Володин.

Обратите внимание, что наша страна делает всё для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от ВС Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных, — утверждает Володин.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. Уточняется, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения. В данный момент всех раненых направили в больницу, расположенную в городе Новоазовске ДНР.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что украинские солдаты пытали российских военнопленных. По её словам, сотрудники организации получили достоверную информацию, подтверждающую факты жестокого обращения с бойцами Вооружённых сил России, написали в Telegram-канале «Говорит Москва». Богнер посчитала, что подобные действия ВСУ нарушили нормы международного гуманитарного права. Представительница организации также призвала российские и украинские власти провести расследование преступлений.