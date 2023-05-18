Верховный суд объяснил военным, какой приказ считается незаконным Верховный суд РФ: приказ командира о совершении преступления является незаконным

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Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Приказ считается незаконным, если начальник указывает военному нарушить законодательство или совершить преступление, заявили в Верховном суде РФ. Приказ, не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы, также считается незаконным. Подчиненный, выполнивший преступный приказ, подлежит уголовной ответственности, а командир может быть привлечен как подстрекатель или организатор, говорится в постановлении пленума, которое приводит РИА Новости.

В тех случаях, когда подчиненный не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать незаконность выполненного им приказа или распоряжения, такой военнослужащий <...> не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления, — заявили в Верховном суде.

Если при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники, военнослужащие действовали в соответствии с законами, уставами, положениями и другими актами, предусматривающими основания и порядок их применения, в таких случаях они не подлежат уголовной ответственности за причиненный ими вред, указал пленум.

Ранее Верховный суд постановил, что от уголовной ответственности могут быть освобождены военные, впервые дезертировавшие ввиду тяжелой жизненной ситуации. Это возможно в случае тяжелой болезни родных, при актах насилия со стороны сослуживцев, а также при невозможности получить необходимую медицинскую помощь.