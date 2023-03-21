Стало известно, кто избежит наказания за побег из армии Верховный суд постановил оправдывать военных, дезертировавших ввиду тяжелой жизненной ситуации

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Российские военные, впервые дезертировавшие ввиду тяжелой жизненной ситуации, могут быть освобождены от уголовной ответственности, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на проект постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы Верховного суда РФ. К таким ситуациям относятся тяжелые болезни родных, а также акты насилия со стороны сослуживцев или невозможность получить необходимую медицинскую помощь.

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление, — говорится в документе.

В Верховном суде подчеркнули, что побег из армии при тяжелой жизненной ситуации не несет в себе самого состава преступления, а потому военнослужащий должен быть оправдан. При этом уточняется, что если тяжелые обстоятельства были устранены, военнослужащий должен сразу же вернуться к месту несения службы, в противном случае он станет фигурантом уголовного дела по статье 337 УК РФ (самовольное оставление места службы) или 338 УК РФ (дезертирство).

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что сбежавший из зоны СВО военный Дмитрий П. был убит в селе Новоуглянка Липецкой области. По данным канала, дезертир скрывался в сарае, когда спецназовцы потребовали от него бросить оружие и лечь на землю. Вместо этого он открыл огонь, но был застрелен. По информации Baza, при себе у дезертира были автоматы и гранаты. В Минобороны России эту информацию не комментировали.