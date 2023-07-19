Российские военные уничтожили с вертолета Ка-27 украинскую мину в Черном море, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. Ведомством были опубликованы кадры с места, на которых видно, что военные стреляют из пулеметов в море, спустя некоторое время в воде раздается взрыв.