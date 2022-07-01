Власти России перевели расчет экспортных пошлин на зерно в рубли

Фото: IMAGO/Vasilis Ververidis / Motio/Global look Press

Экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот будут рассчитываться в рублях, говорится в постановлении правительства России, опубликованном на портале правовой информации. Формула расчетов отталкивается от среднеарифметического курса доллара по отношению к рублю, который устанавливается Банком России раз в пять дней.

Согласно документу, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы теперь составляет 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, а на подсолнечное масло — 82,5 тысячи рублей.