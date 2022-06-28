Правительство РФ одобрило перевод пошлин на экспорт зерна и масла в рубли

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Члены таможенной подкомиссии при правительстве РФ одобрили перевод в рубли расчета налоговых пошлин на экспорт зерновых культур и подсолнечного масла из России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Минэкономразвития. Корректировка расчетной формулы рассчитана на сокращение влияния валютных курсов при расчете экспортных налогов. Заместитель главы министерства Владимир Ильичев отметил позитивную тенденцию глобального роста цен на зерновые и масличные культуры, коррелирующую с укреплением рубля на мировом рынке.

Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен, — заявил Ильичев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ сможет поставить на мировые рынки около 50 млн тонн зерновых. По его словам, в стране ожидается хороший урожай. Глава государства также отметил, что Запад искусственно раздувает истерику по поводу проблем с доставкой украинского зерна через Черное море.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия. Она выразила солидарность с украинскими гражданами и жителями «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна. По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.