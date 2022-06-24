Путин рассказал, сколько тонн зерна Россия может поставить на мировые рынки Путин: Россия сможет поставить на мировые рынки около 50 млн тонн зерновых

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Россия сможет поставить на мировые рынки около 50 млн тонн зерновых, заявил президент страны Владимир Путин в ходе онлайн-встречи БРИКС+, передает РИА Новости. По его словам, в стране ожидается хороший урожай. Глава государства также отметил, что Запад искусственно раздувает истерику по поводу проблем с доставкой украинского зерна через Черное море.

Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна, — сказал глава государства.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. Она выразила солидарность с украинскими гражданами и жителями «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна. По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.

В ответ на эти обвинения зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удивительно слышать такое от чиновников, «чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек».