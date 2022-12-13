Власти рассмотрят заявку ФСИН на получение «глушилок» связи в тюрьмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная комиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о выделении ФСИН специальных блокаторов связи на территории мест лишения свободы, о чем свидетельствуют материалы к заседанию, которое состоится в конце декабря, передает РБК. Подлинность бумаги была подтверждена рядом участников телекоммуникационного рынка. Знакомый с повесткой источник рассказал, что вопрос о выделении блокаторов обсуждается уже несколько лет, однако данная тема по-прежнему вызывает споры, поскольку подобные «глушилки» создают помехи для работы сотовых операторов и военных.

Задача — найти механизм, который позволил бы учесть всех, что довольно сложно, — заметил инсайдер.

В документе не уточняется, о каких именно блокаторах идет речь. «Глушилки» бывают двух типов: генераторы шума (блокируют общедоступную связь в определенном диапазоне) и блокираторы радиосигналов (специальная базовая станция, которая не позволяет совершать и принимать звонки, за исключением номеров, внесенных в специальный список). Журналисты утверждают, что подготовка согласованной с Минобороны заявки должна быть обеспечена в первом квартале следующего года.

В тюрьмах уже работают блокираторы связи, рассказал источник в Минцифры. Они, заметил он, необходимы в том числе для того, чтобы в местах лишения свободы не создавались нелегальные кол-центры. При этом «глушилки» способны создавать помехи за пределами учреждений ФСИН, и для урегулирования этой проблемы нужно начать формальную процедуру, заключил инсайдер.

Ранее стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании института пробации в отношении осужденных на территории России. Соответствующая инициатива опубликована в думской электронной базе. В пояснительной записке к документу сказано, что проект коснется осужденных или отбывших ранее наказание лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.