ВКС России уничтожили более 90 иностранных наемников в Харькове Минобороны РФ: ВКС России уничтожили более 90 иностранных наемников в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временного базирования иностранных наемников в Харькове, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Отмечается, что в результате атаки было уничтожено более 90 солдат.

Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков, — сообщил представитель ведомства.

Также ВКС РФ нанесли удары по населенным пунктам Белая Криница Харьковской области и Великое Артаково Николаевской области, уничтожены живая сила и военная техника 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Конашенков отметил, что Россия продолжает наносить удары по военным объектам на территории Украины оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее стало известно, что еще троим иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ, грозит смертная казнь. К высшей мере наказания могут быть приговорены Матиас Густавссон из Швеции, Векослав Пребег из Хорватии и Джон Хардинг из Великобритании за «участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти».