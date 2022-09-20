ВКС России показали кадры работы бомбардировщиков Су-34 на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-34

Минобороны России показало кадры работы бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике демонстрируется подготовка воздушного судна к выполнению боевой задачи и вылет в заданный квадрат. Уточняется, что в обязанности экипажей входит поражение наземных объектов противника, средств ПВО и скоплений живой силы.

Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем, — рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи.

Штурман Су-34 отметил, что на данном типе самолетов используются ракеты X-29, которые способны уничтожить любые цели, находящиеся у них на пути. Однако, для использования такого оружия необходима особая подготовка, добавил он.

Выполняем прицеливание, после этого, когда выполнили привязку, головка ракеты захватила цель, выполняется с дальности, допустим, 20 — 30 км. После этого она летит точно в цель, — сказал штурман.

Ранее Минобороны сообщило, что за предыдущие сутки ВКС России уничтожили высокоточным оружием более 200 украинских военных и 11 единиц техники. Целью удара стали 53-я, 58-я, 93-я механизированные бригады, а также 80-я десантно-штурмовая бригада в Донецкой Народной Республике.