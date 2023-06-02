Российская авиация нанесла групповой удар по средствам ПВО Украины, прикрывавшим ключевые военные объекты страны, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Все они были поражены, пояснил он.
Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены, — заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны России сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.
При этом в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили. Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК.