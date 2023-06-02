ВКС России нанесли удар по украинским средствам ПВО Минобороны России заявило об ударе по защищающей ключевые военные объекты ПВО Украины

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российская авиация нанесла групповой удар по средствам ПВО Украины, прикрывавшим ключевые военные объекты страны, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Все они были поражены, пояснил он.

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

При этом в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили. Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК.