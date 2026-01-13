Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 19:30

В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке

Вице-спикер ГД Кузнецова попросила проверить условия роддомов в глубинке России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости проверить условия в родильных домах в небольших и удаленных населенных пунктах. После трагедии в Новокузнецке, где умерли девять новорожденных, она сообщила в Telegram-канале, что направит обращение в Министерство здравоохранения России и Росздравнадзор. Целью дополнительного мониторинга станет проверка качества и доступности родовспоможения, условий для будущих матерей, а также кадровой и материально-технической обеспеченности таких медицинских учреждений.

Обращаемся в Минздрав России, в Росздравнадзор с целью проведения дополнительного мониторинга качества и доступности родовспоможения, созданных условий для будущих матерей, кадровой и материально-технической обеспеченности учреждений родовспоможения в небольших населенных пунктах и на отдаленных территориях, — отметила член ГД.

Она подчеркнула, что на федеральном уровне сегодня прикладываются значительные усилия для укрепления инфраструктуры медицинской помощи семье и детям. По ее словам, поражает сам факт существования недобросовестных управленцев в такой ключевой сфере, как демографическая политика, особенно на фоне достижений в снижении младенческой смертности.

Ранее в родильный дом № 1 города Новокузнецка были направлены специалисты Роспотребнадзора для расследования гибели новорожденных. Группа состоит из сотрудников центрального аппарата ведомства и экспертов научно-исследовательских организаций. Они проведут эпидемиологическое расследование и возьмут образцы для последующих лабораторных исследований.

