Вице-премьер Чернышенко высказался о дискриминации российских спортсменов Вице-премьер Чернышенко: санкции лишили международные соревнования объективности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Чернышенко

Западные санкции против российских спортсменов и дискриминация атлетов лишили международные соревнования объективности, уверен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Комментируя ситуацию KP.RU, он уточнил, что попытки надавить на страну через спорт не дали Западу желаемых результатов.

Дискриминация лишила мировые соревнования зрелищности и объективности, — отметил вице-премьер.

По словам Чернышенко, сокращение состава участников в состязаниях полностью входит в зону ответственности международных спортивных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК). Вице-премьер уверен, что западные санкции против спортсменов связаны со страхом перед российскими атлетами. Чернышенко напомнил, что за время четырех чемпионатов мира по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 16 медалей, шесть из которых — золотые. Он уточнил, что это показывает высокий уровень подготовки атлетов из России.

Российская Федерация регулярно проводит соревнования открытого формата и приглашает участвовать в них представителей всех государств без каких-либо дискриминационных ограничений, — заключил вице-премьер.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат ГД Вячеслав Фетисов ранее призвал не драматизировать ситуацию вокруг российского спорта. По его словам, с российским спортом «все будет нормально».