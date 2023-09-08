«Все будет нормально»: Фетисов о будущем российского спорта Депутат ГД Фетисов призвал не драматизировать ситуацию вокруг российского спорта

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вячеслав Фетисов

Не следует драматизировать ситуацию вокруг российского спорта на фоне решений Международного олимпийского комитета (МОК), призвал двукратный олимпийский чемпион, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он уточнил, что с российским спортом «все будет нормально».

Я бы не драматизировал ситуацию. Рано или поздно все это закончится. А пока надо использовать время с пользой для себя. Сосредоточиться на развитии и системном решении задач. Все будет нормально, — высказался парламентарий.

По словам Фетисова, сейчас для действующих спортсменов сложилась трудная ситуация — им тяжело тренироваться, когда изменились цели. Он посоветовал им оставаться терпеливыми. Кроме того, следует создавать условия для организации соревнований внутри страны. Парламентарий предлагает развивать школьный и студенческий спорт, строить залы и бассейны во всех регионах, поддерживать здоровую конкуренцию.

Необходимо повышать статус тренера, особенно детского, дать ему возможность зарабатывать на жизнь. Важно вкладываться в воспитание и развитие детей. Не только растить чемпионов, но и формировать психологию успешности, здорового образа жизни, умение ставить и достигать цели, — отметил Фетисов.

Замглавы Минспорта Алексей Морозов ранее заявил, что спортсменов из России допустили к участию до 26 из 39 олимпийских видов спорта на международных соревнованиях. По его словам, россияне должны воспользоваться данной возможностью.