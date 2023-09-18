Верховный суд подтвердил право россиян защищать родных в драках

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Верховный суд РФ подтвердил право граждан вступаться за родных и близких, на которых нападают агрессоры, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. Прецедентом стало дело в отношении мужчины, который оттолкнул двумя ногами напавшего на его супругу родственника. Россиянину вынесли оправдательный приговор.

Верховный суд РФ подтвердил право защищать родных и близких от агрессора и обязал суды разумно решать кейсы о самообороне: высшая инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении главы семьи, — говорится в материале.

Обвиняемого судили по статье о превышении самообороны. Нижестоящие инстанции приговорили мужчину к одному году ограничения свободы, однако Верховный суд вынес другой вердикт.

Высшая инстанция считает, что удар в прыжке двумя ногами, по сути, имел цель не причинить телесные повреждения, а оттолкнуть от женщины агрессора, который и применял непосредственное насилие и угрожал более серьезными последствиями, — сообщается на сайте.

Верховный суд обратил внимание и на тот факт, что после удара обвиняемый больше не трогал агрессора. В связи с этим уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее Верховный суд РФ признал эмодзи эквивалентом подписи под документом. Речь идет об изображении поднятого вверх большого пальца.